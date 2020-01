Torino, nascondeva droga nel cestino della sua bicicletta: arrestato 38enne

L'uomo, cittadino marocchino, è stato colto sul fatto in corso Regina Margherita: aveva con sè 400 euro in contanti e diversi panetti di hashish

Girava per Torino in sella alla sua bicicletta ed andava a fornire hashish ed altre sostanze stupefacenti ai suoi clienti in cambio di denaro in contanti: l’uomo, 38enne marocchino, è stato arrestato lo scorso mercoledì, proprio mentre era in azione in corso Regina Margherita.

IL FATTO

E’ accaduto intorno alle 17, mentre gli agenti erano in zona per dei controlli: il pusher si è fermato vicino a due clienti ed aveva fornito loro la droga, ricevendo in cambio alcune mazzette di contanti arrotolati. Vista la scena, i poliziotti sono intervenuti ed hanno perquisito il marocchino, trovando circa 250 euro in contanti e, nel cestino della bici, 400 grammi di hashish suddivisi in 4 panetti da 100. L’uomo è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.