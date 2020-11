Torino, nascondeva la droga sotto la mascherina: arrestato pusher di 29 anni

E’ stato arrestato ieri sera dai carabinieri a Rivalta, nei pressi del parcheggio di un centro commerciale, un pusher di 29 anni: nascondeva le dosi di cocaina dentro la mascherina per poi venderle ai clienti. Il ragazzo è stato visto mentre consegnava tre dosi di stupefacente a un cliente. Così è stato perquisito e trovato in possesso di 20 dosi. Dalla successiva perquisizione in casa, sono rinvenuti 4 grammi di crack, un bilancino di precisione e 475 euro. Siccome erano anche sprovvisti di autocertificazione, sia il pusher che il cliente, sono sanzionati per inosservanza del divieto di mobilità.