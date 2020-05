Torino, nascondeva la refurtiva in camera da letto: arrestato ricettatore [VIDEO]

E’ successo sabato pomeriggio, nel quartiere Madonna di Campagna. Doveva essere un ordinario controllo di polizia atto a verificare l’osservanza delle misure anti Covid-19, ma quando all’alt degli agenti l’uomo non si è fermato, sono partiti i sospetti.

Un dettaglio ha colpito subito l’attenzione degli agenti è stato un pezzo di scotch di colore nero che trasformava la prima lettera della targa da “F” a “E”. Sottoposto quindi a controllo, è emerso che l’uomo presentava diversi precedenti, per questo motivo gli agenti della Squadra Volante hanno deciso di perquisire il suo domicilio, trovandovi una grande quantità di merce di valore (orologi, diversi monili in oro, occhiali da sole, sacche da golf, macchine fotografiche, attrezzatura medica, attrezzatura edile e meccanica, racchette da tennis, scarpe da donna griffate ed altro), proveniente da furti realizzati diversi mesi prima. Tra il materiale digitale rinvenuto, una chiavetta usb ed un lettore DVD con all’interno un cd per bambini: grazie alle indagini svolte, i rispettivi proprietari sono stati rintracciati e contattati per la restituzione. L’uomo, un cittadino marocchino di 34 anni regolarmente residente sul territorio, è stato tratto in arresto per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.