Torino, nascondevano dosi di crack in fazzoletti: due senegalesi in manette

Dosi di crack già confezionate e pronte alla vendita, nascoste in fazzoletti di carta: due cittadini senegalesi sono stati arrestati a Torino, nel quartiere Barriera Milano, nell’ambito dei controlli del Commissariato.

Si tratta di un 17enne e di un 28enne. Il minorenne, già pregiudicato, nascondeva all’interno di un fazzoletto ben 76 involucri (oltre 70 grammi) di crack. Ha dichiarato, inoltre, di avere meno di 14 anni per eludere l’arresto: per tale motivo è stato anche denunciato per false generalità sull’identità personale. Il 28enne, invece, era in possesso di 7 grammi dello stesso stupefacente, occultato ugualmente all’interno di un fazzoletto di carta attaccato con un elastico ai pantaloni.