Torino, nascondevano marijuana e cocaina in appartamenti: tre arresti [LE FOTO]

Perquisizione domiciliare in via Don Bosco e via Cigna: fermati due cittadini del Gambia ed un senegalese, irregolare

Ancora pusher nel mirino della Squadra Mobile: mercoledì scorso gli agenti delle pattuglie “Falco” hanno arrestato tre uomini in due operazioni diverse dopo aver perquisito due appartamenti. Entrambi venivano utilizzati, infatti, per occultare e confezionare dosi di droga.

DUE ARRESTI IN VIA DON BOSCO

Il primo caso è in via Don Bosco: controllato un alloggio al terzo piano di un condominio. Arrestati D.A. e J.O., entrambi 25enni provenienti dal Gambia e regolari sul territorio nazionale: possedevano, infatti, 15 involucri contenenti circa 200 grammi di marijuana e due buste con altri 500 grammi di tale stupefacente. Trovati anche un bilancino di precisione e ben 1045 euro in contanti.

ARRESTATO SENEGALESE IRREGOLARE IN VIA CIGNA

L’altro appartamento perquisito è quello di via Cigna 77, dove è stato arrestato B.L., 31enne senegalese irregolare su territorio nazionale. Nel momento dell’irruzione degli agenti ha gettato nel water un sacchetto di cocaina, ma aveva con sé altre 23 dosi confezionate. Presenti anche rotoli di cellophane, forbici e bilancino elettronico, nonché la somma di 2050 euro in contanti.

Il pm Roberto Furlan ha disposto il trasferimento degli arrestati in carcere.