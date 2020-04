IN VIA SANTA TERESA 19

Fiamme in pieno centro a Torino. Questa mattina un incendio è divampato in un negozio in via Santa Teresa 19, ubicato accanto al supermercato Carrefour Express. Il rogo ha interessato anche i piani superiori dello stabile, arrivando a coinvolgere perfino le auto parcheggiate.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento. Al momento le cause dell’incendio non ancora note. Non risultano feriti.