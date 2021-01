Torino, nel borsello 70 involucri contenenti cocaina: preso il pusher che spacciava in centro

Fermato in via dell'Arsenale

Al telefono, fermo tra via San Quintino e via Gioia. Così, lunedì sera, ha insospettito gli agenti del commissariato Centro di Torino. Alla vista della volante, l’uomo, un 32enne del Senegal, si è diretto verso via XX Settembre per poi essere intercettato in via dell’Arsenale.

Preso dall’agitazione, non riusciva nemmeno a rifiutare le diverse chiamate ricevute da un numero salvato in rubrica col nome di “machina roso”. E’ stato quindi sottoposto a controllo: nel borsello nascosto sotto la giacca aveva 70 involucri contenenti cocaina. Nelle tasche della giacca, invece, oltre 700 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Per lui sono scattate le manette.