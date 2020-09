Torino, nel furgone 10 kg hashish: 46enne algerino in manette

L'uomo, regolarmente residente in Italia, aveva nel veicolo ben 100 panetti suddivisi all'interno di 10 confezioni di stupefacente

Un uomo di 46 anni, di nazionalità algerina, è stato arrestato lo scorso venerdì mattina a Torino per detenzione di sostanze stupefacenti.

FERMATO IN CORSO PESCHIERA

L’operazione è stata eseguita da una volante del Comm.to San Paolo. I poliziotti hanno notato il furgone dileguarsi all’altezza di corso Peschiera, decidendo così di fermarlo per i controlli. A bordo, un cittadino algerino di 46 anni, regolarmente residente in Italia: l‘uomo, nel mostrare i documenti d’identità e quelli relativo al veicolo, mostra un immotivato nervosismo.

NEL FURGONE 10 KG DI HASHISH

Scatta la perquisizione del furgone, alla ricerca di armi o parti di esse, che darà esito negativo; grande la sorpresa degli agenti al rinvenimento, però, di ben 100 panetti, suddivisi all’interno di 10 confezioni, di hashish. Lo stupefacente complessivamente sequestrato ammonta a quasi 10 kg. L’uomo, che ha dei precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato arrestato per la detenzione ed il trasporto dell’ingente quantitativo di hashish.