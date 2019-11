Torino, nella busta della spesa un chilo di marijuana: 37enne in manette [LE FOTO]

L'uomo stava percorrendo via Aosta in bici quando è stato fermato dagli agenti del commissariato Barriera Milano

Un chilo di marijuana nascosto all’interno di una busta della spesa. E’ successo a Torino, dove, lunedì pomeriggio, gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno arrestato uno straniero di 37 anni, irregolare sul territorio italiani e con precedenti alle spalle.

L’uomo è stato notato in sella a una bicicletta in via Aosta: agganciata al manubrio c’era una busta della spesa, che conteneva un grosso involucro in cellophane come fosse verdura. Invece, si trattava di quasi un chilo di marijuana. La perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare anche 80 grammi di crack e il materiale utile al confezionamento della droga.