Torino. Nella busta ovuli di cocaina: arrestato pusher senegalese irregolare

L'uomo, 31 anni, è stato fermato in corso Principe Eugenio mentre girava per la città in possesso della droga

Un pusher senegalese è stato arrestato nella serata di martedì a Torino, mentre era in giro per la città in possesso di cocaina.

FUGA ALLA VISTA DEGLI AGENTI

E’ accaduto intorno alle 21. Una pattuglia del Comm.to Centro lo ha notato in corso Principe Eugenio angolo Regina Margherita in atteggiamento sospetto. L’uomo, di 31 anni, alla vista degli agenti oltrepassa le ringhiere che separano il viale dal controviale della strada e, in fuga, getta per terra una busta in cellophane.

L’ARRESTO

Fermato poi in via san Domenico, nelle sue tasche aveva circa 60 euro in banconote di piccolo taglio. La busta, invece, conteneva 18 involucri termosaldati contenenti complessivamente 10 grammi di cocaina.

ERA IRREGOLARE SU TERRITORIO NAZIONALE

Il trentunenne, irregolare sul territorio nazionale, annovera numerosi precedenti di polizia specifici: è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per violazione della Legge sull’immigrazione.