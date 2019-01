Vandali in azione nella notte a Torino. L’auto di un disabile è stata data alle fiamme in via Como, all’angolo con corso Novara. Una vera e propria beffa, visto che il proprietario del veicolo, il 42enne Maurizio Arabia, costretto alla sedia a rotelle, si era trasferito in un appartamento Atc di corso Novara soltanto pochi giorni fa e al termine di una lunga battaglia per ottenere il cambio di alloggio (prima viveva in via Cuneo).

L’uomo è sicuro della natura dolosa dell’incendio, dal momento che i vicini avrebbero visto “qualcuno con il cappuccio scappare”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo.