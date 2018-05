Torino, nella notte raid vandalico alla piscina Cecchi LE FOTO

Vandali in azione questa notte alla piscina di Cecchi, nel quartiere Aurora a Torino. Alcuni teppisti si sono in intrufolati nello stabile, gettando in acqua teli e materassini.

Inoltre sono stati anche aperti gli armadietti, divelti i cassetti e i pavimenti sono stati sporcati. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di zona, che indagano sull’accaduto.

I danni sono ancora da quantificare. Nella circoscrizione 7 è il quinto episodio dall’inizio dell’anno solare.

Già in passato più volte è stata presa di mira la piscina Coletta in via Ragazzoni.