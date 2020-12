Torino. Nelle tasche marijuana e hashish: 48enne italiano in manette

Un cittadino italiano di 48 anni, già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato lo scorso lunedì sera per possesso di droga a Torino.

TENTA DI RISALIRE SUL BUS ALLA VISTA DELLA POLIZIA

L’uomo è stato visto scendere alla fermata dell’autobus in piazza Bengasi. Alla vista della pattuglia di polizia, che si trovava proprio dietro il mezzo, ha cercato di risalire a bordo del mezzo, senza peraltro riuscirvi. Tale mossa ha insospettito gli agenti, che lo hanno fermato per sottoporlo a un controllo.

NELLE TASCHE LA DROGA, IN CASA TUTTO L’OCCORRENTE

Nelle sue tasche il 48enne aveva 3 involucri di plastica contenenti 25 grammi di hashish e marijuana. Inoltre, a casa, l’uomo nascondeva tutto l’occorrente per la preparazione delle dosi e alcuni medicinali dalle proprietà oppiacee vendibili esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica, della quale risultava sprovvisto. Pe lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.