Torino, neonato abbandonato perché malato: gara di solidarietà per adottare Giovannino

Abbandonato dai genitori a soli 4 mesi perché affetto da una rara e al momento incurabile malattia della pelle, la Ittiosi Arlecchino. Ora, tutta Torino (e non solo) è in ansia per la salute e il futuro di Giovannino, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna. Ed è subito scattata una vera e propria gara di solidarietà per trovargli una nuova famiglia. Una famiglia che lo ami.

IL COTTOLENGO PRONTO AD ACCOGLIERLO

“Giovannino… il Piemonte è con te” ha scritto su Facebook il governatore Alberto Cirio. E il Cottolengo si è detto subito pronto ad accoglierlo, come ha affermato Padre Carmine Arice in una lettera indirizzata proprio al piccolo Giovannino:

“Sai, don Giuseppe Cottolengo ha voluto una casa proprio per quanti fanno fatica a trovarne una perché la loro situazione di vita o di salute era particolarmente difficile. E così vogliamo continuare a fare anche noi. per te, caro Giovannino, vorremmo pensare un’accoglienza degna del valore infinito della tua esistenza, con tutto ciò che sarà necessario e nelle modalità che richiede una situazione così particolare come la tua: insomma una casa con persone che ti vogliono bene e si prendono cura di te fino a quando sarà necessario.

Se poi ci sarà una famiglia, con un papà e una mamma che vorranno essere tuoi genitori, saremo contenti di affidarti a loro. Quello che ci preme dirti ora, e che questa mattina con Madre Elda e Fratel Giuseppe abbiamo subito pensato, è che tu una casa ce l’hai: la nostra casa è la tua casa! E siamo certi che la Divina Provvidenza, in sinergia con le istituzioni che vorranno aiutarci, non mancherà di dare tutto il necessario”.

Ma sono tante le richieste d’adozione che stanno pervenendo e che il Sant’Anna sta girando alla Casa dell’affido del Comune. Nel frattempo Giovannino è circondato dall’amore e dalle cure di medici e infermieri del nosocomio torinese. L’Ittiosi Arlecchino è una malattia talmente rara da colpire un neonato su un milione.