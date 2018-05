Torino, niente scontrino fiscale. Maxi multa alla gelateria Ciacci

Multa di 500 euro per mancata emissione dello scontrino alla gelateria Ciacci in corso Belgio a Torino. A effettuare l’operazione sono stati i militari della guardia di finanza.

Le fiamme gialle hanno controllato due clienti all’esterno della gelateria per verificare la regolare emissione dello scontrino fiscale.

Alla verifica, dopo aver ammesso il consumo all’interno del negozio per un totale di 4,50 euro , non sono stati in grado di mostrare lo scontrino.

Così i militari sono entrati all’interno della gelateria Ciacci accertando, inequivocabilmente, la mancata emissione dello scontrino fiscale per euro 4,50 e non per soli euro 0,50 come asserito dall’esercente.

Quest’ultimo, nel tentativo di giustificarsi rispetto alla mancata emissione, ha esibito uno scontrino di 4 euro, ricollegandolo alla vendita ai due clienti. In realtà, lo scontrino di 4 euro mostrato risultava essere stato emesso in orario successivo al controllo da parte dei militari nell’esercizio commerciale (sullo scontrino infatti è riportata, tra l’altro, l’ora di emissione).

FOTO FACEBOOK