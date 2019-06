Torino, non accetta la fine della storia e spacca gli specchietti dell’auto della ex a sprangate

Ha vissuto anni da incubo, scanditi da minacce e violenze fisiche. Accadeva quasi sempre dopo che il compagno abusava di sostanze alcoliche. La situazione, poi, è peggiorata dopo la nascita della figlia: così una donna residente a Torino ha deciso, a dicembre, di porre fine alla sua relazione turbolenta trasferendosi a casa della mamma. Una decisione non condivisa dall’ex che, dopo la separazione, è diventato ancora più insistente con continui messaggi e telefonate.

Nei giorni di scorsi, armato di una spranga in ferro, si è presentato a casa della ex suocera, ha tentato di sfondare la porta dell’abitazione con calci e pugni, ma non riuscendoci è sceso in strada, e ha spaccato gli specchietti retrovisori dell’auto della donna.

Gli agenti della squadra volante hanno intercettato l’uomo, un peruviano di 41 anni con precedenti di polizia, nel quartiere San Donato: è finito in manette per atti persecutori e danneggiamento.