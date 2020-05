Sequestrato e picchiato. Poi chiedono un riscatto per liberarlo, ma finiscono dietro le sbarre. E’ successo la scorsa notte a Torino: un 28enne del Burkina Faso si è recato a casa dei suoi fornitori di crack e, dopo aver ricevuto e consumato la sua dose, ha detto di non avere i soldi per pagare.

I padroni di casa, un maliano di 21 anni e di un italiano di 45 anni, quest’ultimo in compagnia della fidanzata brasiliana di 38 anni, non l’hanno presa molto bene e hanno pestato a sangue il cliente moroso.

Per riavere il loro denaro, l’italiano e il maliano hanno sequestrato il cliente e, dopo averlo fotografato col volto tumefatto, hanno inviato gli scatti tramite WhatsApp alla sorella, chiedendole un riscatto di 300 euro per riavere il fratello.

La donna si è rivolta ai carabinieri di Venaria, che hanno accompagnato la donna sotto casa dei due sequestratori per la consegna del riscatto. Una volta arrivati lì, i militari li hanno fermati liberando il 28enne.

Il maliano per evitare l’arresto ha ingaggiato una breve colluttazione con i carabinieri ma è stato bloccato e arrestato. Il cliente è stato trasportato dal 118 all’ospedale Maria Vittoria, dove si trova tuttora ricoverato in osservazione. Il maliano e l’italiano sono stati arrestati, a vario titolo, per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di persona ed estorsione, mentre la donna brasiliana è stata denunciata per sequestro di persona ed estorsione poiché uno dei telefoni di utilizzati per inviare le foto denaro è stato trovato in suo possesso.

IL VIDEO

ALTRI INTERVENTI

Ieri sera, l’attività antidroga dei carabinieri della Stazione Torino Le Vallette ha permesso di individuare un pusher molto attivo in Lungo Dora Siena che spacciava cocaina ed eroina. Si tratta di un senegalese di 24 anni, sorpreso a spacciare in strada. Sequestrate diverse dosi di stupefacente. L’uomo è stato arrestato.

A Collegno, sempre ieri sera, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i carabinieri hanno fermato un italiano di 55 anni che durante il controllo ha cercato di disfarsi di un pacchetto contenente circa 26 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato per possesso di stupefacente.