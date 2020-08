Torino. Non rispetta il distanziamento, chiuso bar in corso Dante

Gli agenti del commissariato San Secondo, insieme all’equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e al personale della Polizia Municipale I Centro-Crocetta, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nella giornata di ieri a Torino.

NON RISPETTA DISTANZIAMENTO, CHIUSO BAR

Diversi i locali ispezionati. Uno di questi, un bar di corso Dante 12/H, è stato chiuso per 5 giorni. Il titolare, infatti, somministrava bevande e alimenti senza mascherina e negli spazi dell’esercizio gli agenti hanno notato l’impossibilità per i clienti di mantenere la distanza di sicurezza. L’esercente è stato sanzionato per 800 euro.

Complessivamente sono state controllate 64 persone. Uno dei negozi dell’area di giurisdizione è stato inoltre multato per 200 euro a causa delle cattive condizioni igieniche.