Torino, non risponde al telefono da 24 ore: i poliziotti lo trovano privo di sensi e gli salvano la vita

Nel primo pomeriggio di ieri, un uomo residente a Omegna si è rivolto al 112 perché il fratello, di 66 anni e soggetto a rischio per patologie mediche importanti, non rispondeva al telefono da circa 24 ore.

Avendo l’abitudine di sentirsi quotidianamente e in considerazione del fatto che vive da solo a Torino e non gode di ottima salute, si è immediatamente preoccupato. Non appena ricevuta la comunicazione, gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno effettuato un sopralluogo. La persona di cui non si avevano notizie non rispondeva né al citofono né al campanello di casa e i poliziotti sono riusciti a entrare grazie a una vicina che era in possesso delle chiavi dell’appartamento.

L’uomo è stato trovato riverso sul pavimento, in posizione innaturale, apparentemente privo di vita. Ma ancora si percepivano lievi pulsazioni. E così, mentre la centrale operativa richiedeva un’ambulanza sul posto, il capopattuglia della Volante si è messo in contatto telefonico col 118, che lo ha guidato nelle procedure di primo soccorso.

Dopo qualche minuto l’uomo ha accennato alcuni movimenti con le mani. Una volta giunti sul posto i soccorsi, i medici hanno stabilizzato i paramenti vitali del 66enne, poi trasportato in ospedale.