Torino, non si ferma all’alt della polizia e si schianta con la moto: morto

Fuga a folle velocità lungo corso Orbassano: il centauro, con precedenti, finisce contro un'auto in sosta

Si schianta con la moto dopo non essersi fermato all’alt della polizia e muore. E’ successo oggi pomeriggio in corso Orbassano, a Torino.

IL FATTO.

Dopo aver ignorato gli uomini in divisa, il motociclista, che viaggiava insieme a un’altra persona, si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento, durante il quale il passeggero ha abbandonato la moto per scappare a piedi, mentre il centauro proseguiva a folle velocità in direzione Beinasco.

La sua corsa è, però, terminata contro un’auto in sosta. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma il giovane è morto durante il trasporto in ospedale.

Dai controlli è emerso che la motocicletta, intestata al conducente, era priva di assicurazione e che entrambi avevano precedenti di polizia.

Il passeggero che aveva tentato la fuga a piedi è stato raggiunto e identificato dagli agenti della squadra volante.