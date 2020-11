Torino non si ferma: colazioni da asporto e folla nei mercati

Il morale a terra, la paura e la luce plumbea di inizio novembre. Così Torino si è svegliata ieri in Zona Rossa, ma non si è fermata. Nel primo giorno del secondo lockdown dell’era Covid, in tanti erano in strada per andare a lavoro, accompagnare i figli piccoli a scuola o a fare la spesa. C’è anche chi non ha rinunciato a caffè e brioches o al rituale dell ’aperitivo, anche se da asporto.

«Cerchiamo di dare un segnale di vita restando aperti» racconta Vito Strazzella, del Caffè San Carlo, mentre un cliente esce dallo storico locale con un bicchierino di carta in mano. Nello stesso momento, sulle panchine all’ombra del Caval Brons, Davide legge un libro. «Sono in pausa dal lavoro – spiega -. Porto dei bimbi disabili a scuola. Ora sto aspettando di andare a riprenderli. Di solito mi sistemo in un bar, ma oggi non si può e sto qui. Meno male che non piove».

Anche Claudia è in giro perchè il suo lavoro non le permette il lusso dello smartworking. «Sto andando a casa della famiglia per cui faccio la baby sitter» ci racconta, sul 13. Poco distante una signora anziana è diretta dal suo medico di famiglia. È in attesa di vedere arrivare qualche cliente Giusy, della Cocktail House di piazza Vittorio Veneto. «Ho fatto solo un caffè oggi – spiega -. Se continua così non è detto che andremo avanti anche domani, ma ci danno la possibilità e la sfruttiamo».

Come a dire: la vita va avanti, nonostante il lockdown. Nei mercati poi c’è la solita confusione di sempre. Assembramenti tra i banchi di Porta Palazzo, Vanchiglia e piazza Benefica, anche se è consentita solo la vendita di prodotti alimentari, biancheria e vestiti per bambini