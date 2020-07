Torino, non si rassegna alla fine della relazione: arrestato per atti persecutori

Non riusciva ad arrendersi alla fine della loro relazione, così ha iniziato a seguire l’ex fidanzata, nella speranza di convincerla a tornare insieme. Venerdì scorso gli agenti del commissariato Centro hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni per atti persecutori.

L’uomo si era fatto trovare all’esterno dell’abitazione della ragazza e, dopo averle chiesto con insistenza un confronto, l’aveva afferrata con forza per un braccio, provocandole lividi ed escoriazioni, intenzionato a condurla in una zona isolata. La vittima, spaventata, aveva allora chiesto aiuto al padre, in quel momento presente in casa, che era riuscito a convincere lo straniero ad allontanarsi.

Poco dopo, una volta arrivata in corso Brescia, la donna si era trovata nuovamente davanti l’ex, che continuava a non desistere dalle sue intenzioni. Impaurita, decideva questa volta di allertare il 112 NUE. Lo straniero ha allora tentato la fuga, terminata sotto un’aiuola in corso Giulio Cesare.

Gravato da numerosi precedenti di polizia a suo carico emersi nel corso dei controlli, il 31enne è stato inoltre denunciato dagli agenti per non aver ottemperato all’ordine emesso dal Questore a lasciare il paese.