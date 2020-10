Torino non si spegne: tra centro e periferia ecco 26 Luci d’Artista

Al via ieri pomeriggio la XXIII edizione di Luci d’Artista, progetto del Comune nato nel 1998 come esposizione a cielo aperto di installazioni d’arte contemporanea realizzate con la luce, divenuta negli anni un evento culturale simbolo della città apprezzato in Italia e all’estero.

L’evento – anche in questo anno segnato dalla pandemia da Covid – è reso possibile grazie a Città di Torino, Iren, Fondazione Teatro Regio, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. In questa edizione si potranno ammirare 26 opere (tra allestimenti temporanei e permanenti) di cui 14 nel Centro città e 12 nelle altre Circoscrizioni.

Quest’anno il programma pubblico coinvolgerà la Circoscrizione 3 con l’opera “My Noon” di Tobias Rehberger in Borgata Lesna, nel cortile dell’Istituto Comprensivo King-Mila (via Germonio 12, la 5 con un intervento di recupero e valorizzazione storico-artistica del monumento 1706 di Luigi Nervo, la 8 che vedrà protagonista l’ospedale Regina Margherita grazie alla collocazione di “Concerto di parole ” di Mario Molinari nel piazzale antistante.

In questi luoghi saranno realizzati percorsi di animazione collegati alle installazioni presenti. Tra le altre “Amare le differenze” di Michelangelo Pistoletto in piazza della Repubblica (Circoscrizione 7) e l’opera “Ancora una volta” di Valerio Berruti che verrà installata in via Monferrato. In piazza Risorgimento ecco “Illuminated Benches” di Jeppe Hein.