Torino, non sono in regola con i vaccini: niente scuola per due bimbi di 5 anni

Respinti dalla scuola perché non in regola con i vaccini. E’ successo a due bimbi torinesi di 5 anni, che, questa mattina, non hanno potuto recarsi negli asili Keller e Kandinskij del quartiere Mirafiori (entrambi fanno parte dell’istituto comprensivo Sidoli).

“E’ stato un atto molto doloroso, ma c’è una legge che va rispettata” ha spiegato la dirigente scolastica, Elena Cappai.

Nei giorni scorsi la preside, attraverso una lettera, aveva già comunicato alle famiglie che, a partire dal 2 maggio, i bimbi non avrebbero più potuto frequentare. Potranno tornare a scuola solo quando forniranno un documento in grado di attestare la messa in regola con le vaccinazioni.