Torino, non sopporta il cinguettio degli uccellini e tenta di sfondare la porta dei vicini a martellate

Ferragosto di paura per una coppia in un condominio di via Pio VII: arrestato brasiliano di 48 anni

Ferragosto di paura per una coppia in un condominio di via Pio VII. Un vicino di casa, un brasiliano di 48 anni, ha infatti tentato di sfondare la loro porta a martellate perché infastidito dal continuo cinguettio dei loro uccellini.

Da giorni il sudamericano avevo preso di mira i coniugi, che sono stati costretti a denunciarlo ed erano costretti a chiudersi in casa con le serrande abbassate per il timore di subire aggressioni. Il 48enne è stato arrestato per atti persecutori e denunciato per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità.