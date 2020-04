Torino, Nosiglia benedice il nuovo reparto di terapia intensiva del Cottolengo [LE FOTO]

L’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, ha benedetto, oggi, il nuovo reparto di terapia intensiva e sub-intensiva per malati covid19 presso l’ospedale Cottolengo.

Alla benedizione sono intervenuti anche il padre generale della Piccola Casa don Carmine Arice, la madre generale delle suore Elda Pezzuto, il superiore generale dei fratelli Giuseppe Visconti e il direttore generale del presidio sanitario ospedale Cottolengo Gian Paolo Zanetta. Il reparto, dedicato a san Giovanni Paolo II, al terzo piano del nosocomio, consta di 4 letti di terapia sub-intensiva e di 1 letto di terapia intensiva; è stato realizzato grazie a donazioni private e con strumentazioni messe a disposizione dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Da lunedì 4 maggio accoglierà pazienti segnalati dall’Asl della Città di Torino. L’arcivescovo Nosiglia, nel benedire i locali, ha ringraziato la Piccola Casa della Divina Provvidenza «che ha continuato a tutto campo a svolgere il servizio di carità, in particolare verso le persone più fragili, anche in questo tempo così difficile». «Il nuovo servizio», ha sottolineato il padre generale della Piccola Casa don Carmine Arice, «oltre ad offrire una risposta immediata all’emergenza sanitaria, esprime bene la scelta peculiare del Cottolengo di offrire cure a tutte le persone, ed anche di accompagnare nel fine vita. Nelle settimane di pandemia è capitato che alcuni malati, soprattutto anziani e fragili, non abbiano trovato posto negli ospedali per le cure necessarie».

«Il nuovo reparto», evidenzia il direttore generale dell’ospedale Cottolengo Gian Paolo Zanetta, «realizzato in tempi rapidissimi, rende ancora più robusto l’impegno che il presidio sanitario, fin dall’inizio dell’emergenza, ha assunto nella lotta contro il Covid».