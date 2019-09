Torino, notte di follia a Barriera Milano: sperona auto dei vigili e aggredisce due agenti

I vigili hanno riportato lesioni guaribili in 7 giorni

Una notte di autentica follia a Barriera Milano si è conclusa con un arresto e due vigili urbani feriti.

IL FATTO

Dopo aver ignorato l’alt della polizia municipale, un furgone Hyundai è passato con il rosso in corso Giulio Cesare, dandosi alla fuga. Una volta raggiunto, ha speronato e danneggiato l’auto degli agenti, che hanno poi bloccato il mezzo in corso Vercelli. Una delle quatto persone a bordo si è data alla fuga, mentre le altre sono state fermate. Il conducente, un italiano di 22 anni, è risultato positivo all’alcol test e ha aggredito i vigili, procurando a due di loro lesioni guaribili in sette giorni.

Gli altri due, un albanese 19enne e un romeno 26enne, hanno collaborato e per questo motivo sono stati rilasciati dopo l’identificazione avvenuta al comando di via Bologna 74.

Il conducente è stato arrestato per resistenza, lesioni e minacce. Inoltre risultava senza patente. Il furgone, senza assicurazione, è stato sequestrato.