Torino, i numeri di Alto Impatto: dal 18 gennaio a oggi 117 arresti, 339 denunce e 26 stranieri espulsi

Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno aumentata la percentuale sia per il numero di arresti (+3%) che per il numero di denunce (+46%)

Dal 18 gennaio a oggi a Torino sono state arrestate 117 persone, di cui 69 straniere, e ne sono state denunciate 339 (110 stranieri). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si è verificato un incremento percentuale sia per il numero di arresti (+3%) che per il numero di denunce (+46%). Sono i dati dell’operazione Alto Impatto della polizia, ovvero i controlli straordinari disposti dal questore Francesco Messina per prevenire e contrastare azioni delittuose.

Inoltre sono state identificate 5.401 persone ed espulsi 26 stranieri. Per quanto concerne le misure di prevenzione personale, il questore ha messo 1 foglio di via obbligatorio, 9 avvisi orali e 5 ammonimenti, di cui 3 per stalking e 2 per violenza domestica (lo scorso anno non erano stati emessi ammonimenti di questo tipo, ma 1 foglio di via obbligatorio e 20 avvisi orali).

Sequestrati oltre 20 chili di droga e controllati 44 esercizi pubblici con multe per quasi 65mila euro e l’emissione di di 7 provvedimenti di sospensione della licenza (per un totale di 110 giorni di chiusura) nei confronti di questi locali:

BAR CIN CIN, piazza Villari 11, Torino – sospensione giorni 15; BAR COMMERCIO, piazza Pinelli 21, Courgnè- sospensione giorni 15; BAR BLACK AND WHITE, via Nizza3/H, Torino – sospensione giorni15; BAR GHERSI via Tripoli 38/D, Torino- sospensione giorni 15; AFRICAN MARKET, corso Potenza 82/A, Torino – sospensione giorni 20; BAR NEW FREE ADAM, via Fratelli Remmert 43/B, Ciriè – sospensione giorni 15; BAR TRATTORIA PIZZA ROLLE, via Umberto1° 16, Lanzo Torinese, – sospensione giorni 15.

Dall’inizio dell’anno, l’attività di controllo del territorio svolta dalla polizia ha portato all’arresto di 215 persone e la denuncia in stato di libertà di altrettante 550. Sono stati invece espulsi 54 cittadini.