Torino, nuova vita per l’ex sede della Juve: diventerà un hub urbano

Un hub urbano nell’ex sede della Juventus. Lo ha annunciato su Facebook la sindaca di Torino, Chiara Appendino. “Era nato nel 1950 e da allora aveva avuto diversi utilizzi, con trasformazioni che non sempre l’hanno reso armonico a un contesto urbano particolare e caratteristico di Torino. Sto parlando dell’edificio in corso Galileo Ferraris 32, di proprietà di Banca Sella, ex sede della Juventus e che, su iniziativa della stessa proprietà, di concerto con la Città, verrà completamente rinnovato” ha scritto Appendino.

“Vi sarà un ampliamento di quasi 400 metri che realizzerà una nuova e moderna facciata all’edifico. Tra le novità dell’edificio ci saranno uno spazio di co-working, una caffetteria pubblica e una nuova area aperta al quartiere, pronta ad accogliere iniziative a favore della collettività. Si tratta di un’ennesima iniziativa che vede la partnership dei settori pubblico e privato, nell’interesse dell’intera comunità” ha spiegato la sindaca.