Torino, nuovo corteo degli anarchici: slogan contro Appendino, M5s, Lega e forze dell’ordine

Circa cento manifestanti in strada nel quartiere Aurora dopo lo sgombero dell'Asilo occupato di via Alessandria avvenuto la scorsa settimana

Nuovo corteo degli anarchici a Torino, dopo lo sgombero dell’Asilo occupato di via Alessandria, avvenuto la scorsa settimana con tanto di scontri con le forze dell’ordine. Circa cento i manifestanti lungo le vie del quartiere Aurora per protestare contro la sindaca Appendino e il Movimento 5 Stelle. Slogan anche all’indirizzo della Lega e delle forze dell’ordine, che presidiano l’asilo liberato per evitare una nuova occupazione.

Le manifestazioni non finiscono qui: domani (domenica 17 febbraio), alle 17, presidio davanti al Centro di permanenza e rimpatrio di corso Brunelleschi; mercoledì 20 febbraio protesta sotto la Circoscrizione 6.