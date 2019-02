Primi momenti di tensione al presidio annunciato dagli anarchici in pieno centro a Torino per protestare contro lo sgombero, avvenuto giovedì scorso, dell’Asilo di via Alessandria e di altri locali occupati.

Una antagonista è stata fermata dalla polizia perché, a bordo di un tram, ha tentato di raggiungere il Municipio dove è in corso una conferenza stampa con la sindaca Appendino, contestata dai centri sociali per aver espresso il suo sostegno agli sgomberi.

Nel tentativo di evitare i controlli della Digos, la giovane ha preso a calci e pugni alcuni agenti e una perquisizione ha rivelato come in tasca nascondesse oggetti atti a offendere. Intanto aumentano di numeri i manifestanti, radunati attorno a uno striscione recante la scritta: “La giunta dichiara guerra. Resistiamo. L’asilo non si tocca”.

CORTEO SENZA SCONTRI

Circa cento gli anarchici che hanno sfilato per le vie del centro. In totale due le persone fermate sul tram numero 4 e poi portate in Questura: una è stata identificata e rilasciata, mentre l’altra, una donna di colore, è finita in manette per resistenza a pubblico ufficiale e denunciata perché aveva con sé due cacciaviti e una bomboletta.