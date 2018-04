Torino, nuovo raid vandalico alla Piscina Colletta. Baby teppisti scappano alla vista della polizia LE FOTO

Nuovo atto vandalico alla Piscina Colletta a Torino. Una baby gang è entrata all’interno della struttura ed ha danneggiato qualunque cosa si trovasse a tiro.

Poi una volta giunte le forze dell’ordine se la sono filata a gambe. L’episodio è stato denunciato da Silvio Magliano, consigliere comunale e capogruppo dei Moderati.

Questa la sua nota. “Ennesimo raid vandalico alla Piscina Colletta: ma questa volta il guardiano ha visto con i suoi occhi i ragazzini autori del gesto scappare all’interno del perimetro del Barattolo all’arrivo delle Forze dell’Ordine. Appendino, Unia e Giusta (che deve dimettersi) i responsabili di questo scempio.

Appendino e Unia: vergogna. Giusta: vergogna e dimissioni.

Questa Amministrazione sta consegnando Torino ai delinquenti e ai violenti. Questa mattina in via Ragazzoni l’ultimo l’episodio: un gruppo di ragazzini ha divelto le recinzioni penetrando all’interno della Piscina per distruggere tutto ciò che veniva loro a portata di mano. È la quarta volta che accade negli ultimi mesi.

Ma questa volta c’è un elemento in più. Il guardiano della piscina ha visto gli autori dell’attacco vandalico. All’arrivo delle Forze dell’Ordine sono scappati, trovando rifugio nel perimetro del suk. Per chi, ancora, avesse avuto qualche dubbio sulla loro provenienza.

Il Coordinatore D’Apice l’ha detto chiaramente: la Piscina non può andare avanti al ritmo di un attacco vandalico da migliaia e migliaia di euro di danni al mese. Probabilmente non riaprirà per l’estate.

Per il resto, la mattinata al suk mi ha regalato il solito spettacolo: degrado, merce nuova o rubata, illegalità e sporcizia. Assolutamente inadeguata per numero (non certo per impegno: il mio grazie sincero va ai nostri agenti per il loro grande lavoro) la presenza della Municipale.

Questa Amministrazione sta consegnando Torino a delinquenti di ogni tipo. L’unico che ancora crede che il Barattolo serva ai cittadini e l’Assessore Giusta. Che ora dovrebbe togliere il disturbo”.