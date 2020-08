Torino: aveva occultato un intero arsenale nella propria auto

Aveva in macchina in intero arsenale di armi, tra cui una katana della lunghezza di oltre un metro

L'arresto in piazza Stampalia

La scoperta delle forze dell’ordine è avvenuta nella serata di martedì, dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato alcuni ragazzi in piazza Stampalia visionare delle armi all’interno di un’automobile parcheggiata.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato Madonna di Campagna, che hanno individuato il proprietario e hanno perquisito il veicolo.

Oltre alla katana, nel cruscotto lato passeggero è stata trovata una pistola scacciacani, scarica e priva del tappo di sicurezza. Nascosti nello sportello lato guidatore un caricatore con 9 colpi scacciacani e un coltello a scatto con blocco lungo 13 cm. Infine, è stato anche rinvenuto all’interno di uno zainetto sistemato ai piedi del lato guidatore, tre pistole ad aria compressa con le relative bombole a gas.

L’uomo, un cittadino romeno di 21 anni, è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere e porto abusivo di armi, relativo al possesso del coltello.

Esteso il controllo ai soggetti in compagnia dello straniero, due di loro sono stati trovati con alcune inflorescenze di marijuana per un peso totale di oltre 6 grammi. I due sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente