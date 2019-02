Torino, occupato il liceo Volta: la dirigente scolastica chiama la polizia

La protesta degli alunni per i controlli antidroga della scorsa settimana, i tagli all'istruzione e il nuovo esame di maturità

In programma proiezioni di film, dibattiti e assemblee

Protestano gli studenti del liceo scientifico Volta di via Francesco Juvarra 14, a Torino. Da questa mattina la scuola è occupata da decine di alunni, che hanno organizzato proiezioni di film, dibattiti e assemblee in vista del corteo studentesco in programma venerdì nel centro città.

Alla base della protesta degli studenti i controlli antidroga della polizia della scorsa settimana, i tagli governativi nel settore dell’istruzione e le nuove modalità con cui sostenere l’esame di maturità.

“In quattro anni è la prima volta, che in questa scuola, succede una cosa del genere, ho contattato i genitori e chiamato la polizia perché venga a identificare gli studenti”, denuncia la dirigente scolastica Maurizia Basili. “I ragazzi hanno intenzione di occupare anche questa notte, ma faccio presente che tra loro ci sono anche minorenni”.