Torino, odori molesti dalla carrozzeria: denunciato il titolare

Il titolare della carrozzeria Alfa 3 di corso Chieti, a Torino, è stato denunciato in seguito ai controlli eseguiti da polizia municipale e Arpa su segnalazione dei residenti, che da tempo lamentavano odori molesti provenienti dall’attività.

Dagli accertamenti è emerso che la carrozzeria risultata priva di autorizzazione e formalmente cessata dal 2019.

Il titolare è stato denunciato per diversi reati ambientali relativi alle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e tutte le attrezzature sono state poste sotto sequestro, in particolare il forno di verniciatura, l’area di preparazione e finitura dei veicoli, il tintometro e quello adibito al lavaggio delle attrezzature da verniciatura, per un valore di oltre sessantamila euro.

Al proprietario è stata inoltre contestata l’infrazione dell’articolo 241 Regolamento di Igiene per aver omesso la notifica di scia sanitaria per l’attività di autolavaggio, carrozzeria, meccanica e gommista e ulteriore conseguente sequestro amministrativo delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività eseguite nella carrozzeria.

Sono in corso accertamenti relativamente al probabile scarico nelle fognature pubbliche delle acque reflue derivanti dal lavaggio dei veicoli.