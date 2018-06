Torino, offende la sua donna e le lancia contro di tutto

Arrestato in zona Campidoglio un 42enne. I maltrattamenti andavano avanti da tempo

Un italiano di 42 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato San Donato per maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti sono intervenuti in un condominio in zona Campidoglio dopo che una donna aveva chiesto aiuto al N.U.E. 112. Gli agenti infatti hanno trovato la donna in strada e visibilmente agitata.

La donna ha raccontato che poco prima il suo compagno era rientrato in casa in stato di alterazione alcolica e, dopo aver ingiuriato la donna, le aveva lanciato addosso diversi oggetti.

Per questo motivo la donna era fuggita chiedendo aiuto alla polizia. L’uomo nel corso della sua azione aveva danneggiato anche alcuni manufatti condominiali, ragione per la quale è stato denunciato anche per danneggiamento.

Dalle parole della donna è emerso che i comportamenti vessatori del compagno andavano avanti da tempo e da ciò discende l’imputazione per il reato di maltrattamenti in famiglia.