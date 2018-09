Torino, offre droga ai passanti ma uno di questi chiama la polizia e lo fa arrestare

È successo in via Sandigliano: in manette 31enne. Altro arresto in via Spontini: sequestrata l'agendina del pusher con i contatti degli acquirenti

Offre droga ai passanti, ma uno dei possibili acquirenti chiama il 112 e fa arrestare lo spacciatore. E’ successo in via Sandigliano, a Torino. A rivolgersi alla polizia è stata una donna: gli agenti hanno arrestato un nigeriano di 31 anni, irregolare sul territorio italiano, trovato in possesso di tre involucri di crack, tre dosi di cocaina, denaro in contante e due cellulari.

In via Spontini angolo via Monte Rosa, gli agenti hanno ammanettato un altro pusher, un algerino di 23 anni con precedenti, seduto fuori a un bar. Il giovane aveva con sé sei ovuli di eroina, due cellulari e due agende telefoniche con i contatti degli acquirenti.