A Torino oltre l’80% dei laureati trova lavoro entro un anno

Entro un anno dal conseguimento della laurea più di quattro neo dottori su cinque trovano un lavoro con retribuzione media mensile di quasi 1.200 euro netti: sono i dati, piuttosto lusinghieri, di Politecnico e Università di Torino secondo l’ultimo rapporto del Consorzio Interuniversitario Almalaurea.

In particolare, a un anno dalla laurea trova occupazione l’88,6 % dei laureati al Politecnico e il 78,2% dei laureati all’Università degli Studi di Torino. Per quanto riguarda il Politecnico, il trend è in crescita di due punti percentuali rispetto all’86,6% dell’anno scorso e aumenta ancora se si considera l’occupazione a cinque anni dalla laurea, che raggiunge il 93,1%.

La media torinese (oltre un quarto dei neo laureati, peraltro, trova subito un lavoro a tempo indeterminato) è ampiamente al di sopra di quella nazionale. Il report di Almalaurea riguarda 75 istituti universitari d’Italia e il dato nazionale è assestato sul 69,4% di occupazione a un anno dalla laurea.