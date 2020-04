IN VIA RIBET

Omicidio nel quartiere San Salvario di Torino. Un pensionato di 68 anni è stato ucciso a coltellate, oggi pomeriggio, nella propria abitazione in via Ribet 14. Subito sono scattate le ricerche del figlio, che ha alcuni problemi mentali, trovato sul ponte Vittorio Emanuele I in stato confusionale. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando provinciale, che, al momento, non escludono nessuna ipotesi. Il suo racconto sarà fondamentale per stabilire la dinamica dei fatti. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando provinciale, che, al momento, non escludono nessuna ipotesi. Sul luogo del delitto il medico legale e i militari della scientifica.

+++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++