Scoperta incredibile a Torino, nel quartiere di San Salvario: un ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato ritrovato durante degli scavi per la posa delle condotte del teleriscaldamento in via Nizza angolo via Valperga Caluso.

Sono stati gli operai a lavoro sul posto a dare l’allarme, interrompendo subito tutte le attività. Immediatamente dopo sono corsi polizia municipale e di stato, che hanno isolato e messo in sicurezza l’area.