Torino, ordine d’arresto per l’antagonista volato in Siria a combattere l’Isis

Ordine d’arresto per un antagonista torinese, Paolo P., volato in Siria per unirsi ai miliziani curdi dell’Ygp, che combattono i fondamentalisti dell’Isis, nonostante fosse sottoposto all’obbligo di firma in Italia.

Lo ha emesso la procura di Torino, chiedendo l’aggravamento della misura cautelare ed è stato lo stesso antagonista ad annunciarlo attraverso un messaggio su internet: “Al mio rientro in Italia sarò arrestato. Non mi meraviglio. Non è che mi aspettassi un tappeto rosso”.

L’uomo era stato sottoposto a obbligo di firma in seguito alle indagini per i tafferugli scoppiati la sera del 31 dicembre 2017, quando una manifestazione davanti al carcere torinese delle Vallette provocò il ferimento di una agente della polizia scientifica.