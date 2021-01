Torino, organizzano una festa in casa con gli amici: arriva la polizia

Una vera e propria festa, nonostante le regole anti-covid. Sabato sera, intorno alle 23, al 112 è arrivata la segnalazione di un party in atto in un appartamento nel quartiere Nizza di Torino.

Giunti sul posto, i poliziotti del commissariato Barriera Nizza hanno notato una decina di persone sul terrazzino, tutte senza mascherine e non rispettanti le regole sul distanziamento sociale. Mentre salivano le scale, hanno incontrato diversi ragazzi che scendevano: erano i partecipanti alla festa. Invitati a rientrare, gli agenti hanno appurato che la festa era stata organizzata dai figli dei proprietari dell’abitazione per stare un po’ in compagnia con gli amici.

Complessivamente, i ragazzi presenti erano 16, tutti di età fra i 16 e i 22 anni. Gli agenti hanno posto fine all’assembramento, invitando i presenti a fare rientro presso le proprie residenze. Sono in corso le procedure volte alla contestazione amministrativa per le violazioni accertate in merito alle disposizioni volte al contenimento della pandemia da Covid 19.