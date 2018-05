Torino, orrore alla Falchera: 22enne sequestrata e stuprata per ore

È successo lunedì sera in via Pianezza

Ha vissuto un vero e proprio incubo, una ragazza nigeriana di 22 anni, sequestrata e violentata da due connazionali in via Pianezza, nel quartiere Falchera di Torino.

E’ successo lunedì sera, intorno alle 23: è stata proprio la vittima, una volta riuscita a liberarsi, a rivolgersi i carabinieri.

La giovane è stata sequestrata in casa per circa sei ore e stuprata ripetutamente. Portata all’ospedale Sant’Anna, i medici hanno confermato la violenza sessuale subita per poi dimetterla con una prognosi di 15 giorni.

I carabinieri sono riusciti ad arrestare i due aguzzini: si tratta del 21enne Nat Gabriel e del 19enne Gift Enedian.