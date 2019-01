Torino, orrore in cucina: servite ‘pizze alle blatte’, locale sequestrato [LE FOTO]

Scattano i controlli di polizia e Asl: chiuso il locale di via Madama Cristina, nel quartiere San Salvario

Scoperta una ‘cucina da incubo’ a Torino. I controlli di polizia e Asl sono scattati dopo la sgradita sorpresa trovata da una giovane coppia che, sabato sera, aveva ordinato una pizza a casa: su un trancio è comparsa una blatta.

Martedì gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno sequestrato il locale ‘Pizza Boom’ di via Madama Cristina, nel quartiere San Salvario: numerose le blatte ritrovate nei contenitori per alimenti, dentro e dietro i frigoriferi, nel deposito dell’esercizio, sugli scaffali, sul tavolo dove vengono lavorati gli alimenti e perfino negli impasti. Multato e denunciato il titolare della pizzeria, italiano, per la cattiva conservazione di sostanze alimentari destinate alla vendita e alla somministrazione al pubblico.