Torino, ostacolo Roma. Mazzarri: “Servirà qualcosa di speciale”

La prima del 2019 è subito in salita per il Torino, che dovrà affrontare la Roma di Fonseca allo stadio Olimpico (domenica 5 gennaio, ore 20:45). C’è da riscattare la sconfitta subita in casa contro la Spal e dare continuità di risultati a una squadra che finora ha deluso i tifosi.

“La Roma è una corazzata, arriva da diversi risultati utili consecutivi. Ha valori pazzeschi, anche in panchina. Bisognerà impedirgli di giocare, sfruttando i nostri punti di forza per fargli male. Servirà qualcosa di speciale”. Sono le parole di Walter Mazzarri, riportate da torinofc.it, sito ufficiale del club. “Domani avremo tanti indisponibili, tra squalificati e infortunati. Detto ciò, sono convinto che potremo fare bene lo stesso”.

Il tecnico granata non ha ancora digerito il ko con la Spal: “Quella partita, come quella contro il Verona, è stata decisa da episodi difficili da spiegare. Diciamo che questi episodi non ci sono girati a favore, speriamo in una maggior sorte nel 2020”.

La cura Mazzarri è tutta improntata sul concetto di qualità. “I dati dicono che siamo la prima squadra in Italia in termini di velocità del pressing e la seconda per quanto riguarda il recupero dei palloni. Questo vuol dire che siamo propositivi, ben organizzati e che stiamo bene fisicamente – riporta torinofc.it -. Cosa ci manca? Come dico da sempre serve più qualità quando abbiamo il possesso palla, specie negli ultimi passaggi”.