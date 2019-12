Torino, ottantenne travolto mentre attraversa la strada: è grave in ospedale

L'anziano è stato trasportato al "Martini": i medici non hanno sciolto la prognosi. L'automobilista si è immediatamente fermato: non era positivo all'alcoltest

Travolto mentre attraversa la strada, finisce al pronto soccorso in gravi condizioni. E’ successo questa mattina, intorno alle 11.25, a Torino, in corso Brunelleschi angolo via Chambery. Qui, infatti, una Opel Corsa che in quel momento percorreva corso Bunelleschi in direzione via Monginevro, giunta all’incrocio con la via Chambery, ha svoltato, con il semaforo verde, in quest’ultima strada dove un pedone, un cittadino italiano di 80 anni, stava a sua volta attraversando la strada proprio nello stesso senso di marcia della Opel.

ERA VERDE PER TUTTI E DUE

Anche per l’anziano, a quanto pare, il semaforo pedonale era verde. L’auto, di conseguenza, avrebbe dovuto dargli la precedenza. Tuttavia il conducente della Opel non è riuscito, evidentemente, a frenare la corsa della vettura in tempo e l’impatto è stato inevitabile.

AUTOMOBILISTA NEGATIVO ALL’ALCOLTEST

L’impatto è stato inevitabile. L’anziano è stato subito soccorso dall’automobilista, che è risultato negativo all’alcoltest, ed accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Martini dove i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto gli agenti della squadra Infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino per i rilievi del caso.