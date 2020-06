Torino, otto minuti di silenzio per George Floyd: duemila persone in piazza Castello

Folla di giovani al sit-in organizzato in memoria dell'afroamericano morto lo scorso 25 maggio a Minneapolis: tutti a un metro di distanza

Piazza Castello gremita di giovani in occasione del presidio dedicato alla memoria di George Floyd, l’afroamericano morto lo scorso 25 maggio a Minneapolis dopo che un poliziotto gli aveva premuto il ginocchio contro il collo.

Otto minuti di silenzio, tanti quanti quelli in cui Floyd era stato tenuto a terra dagli agenti fino a fargli mancare il respiro, per dire no a ogni forma di razzismo, discriminazione e disuguaglianza.

Tutti seduti a terra, a un metro di distanza. Esposti cartelli e foto con le scritte “Black lives matter” e invocanti giustizia per Floyd. Una protesta silenziosa quella messa in atto dalle migliaia di manifestanti scesi in piazza nel cuore di Torino.

Al termine del sit-in un gruppo di manifestanti ha raggiunto il Palazzo del Comune, nonostante la fitta pioggia abbattutasi improvvisamente su Torino. Sulla facciata dell’edificio sono stati appesi alcuni striscioni con scritte antirazziste.