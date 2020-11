Torino, palpeggiata alle spalle da un 27enne: chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Lo sconcertante episodio è avvenuto in pieno centro, in serata: il giovane è accusato di violenza sessuale

A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ancora un arresto per violenza sessuale. Avvenuto a Torino, in pieno centro cittadino, in tarda serata.

I carabinieri sono stati richiamati dalle urla di una donna che poco prima, mentre stava camminando, era stata aggredita alle spalle da un giovane che l’aveva ripetutamente palpeggiata prima di darsi alla fuga.

Gli uomini dell’Arma in breve tempo sono riusciti a rintracciare l’aggressore, un 27enne, nelle strade limitrofe e a trarlo in arresto. Fortunatamente la donna non ha riportato danni fisici.