Torino. Pane e pizze tra muffa, blatte e insetti: chiuso panificio “da incubo” in via Canova [LE FOTO]

Oltre 5 tonnellate di farina ed alimenti tenuti in pessime condizioni igieniche. Maxi sanzione e denuncia per il proprietario, 48enne marocchino

Pane, pizza e focacce cucinati tra muffa, ambienti sporchissimi, blatte ed insetti (vivi e morti). A Torino, in via Canova angolo Ormea, le autorità ha chiuso un panificio “da incubo”, peraltro abusivo, multando il titolare.

LA SITUAZIONE

Gli agenti, intervenuti sul luogo, l’hanno descritta come una “diffusa e consolidata sporcizia, accumulata nel tempo, con un totale disordine nella lavorazione”. I locali si presentavano infatti in pessimo stato: muffa su tutte le pareti, assi di legno ed attrezzature da lavoro mai pulite. I carrelli e le teglie usate per infornare il pane risultavano arrugginite con sporco incrostato da tempo. Problemi gravi anche all’impianto elettrico che, privo di qualsiasi certificazione, era di fattura precaria e presentava un alto rischio di corto circuito.

NEL DEPOSITO OLTRE 5 TONNELLATE DI ALIMENTI IN PESSIMO STATO

La situazione non era di certo migliore nel deposito: ben 211 sacchi di farina, per un peso complessivo superiore alle 5 tonnellate, erano tenuti in pessimo stato di conservazione. Sia a terra che sui muri veniva riscontrata la presenza di blatte morte e larve di insetti della farina vivi. Ulteriori 200 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione già lavorati, quali pane, pizze, focacce, olio e sacchi di farina che erano presenti nel laboratorio sono stati sottoposti a sequestro.

LE SANZIONI

La Polizia Locale ha accertato e constatato anche l’abusività del panificio, in quanto mancante del titolo autorizzativo. Il totale delle sanzioni, per tale infrazione, ammonta a 5164 euro. L’ASL SIAN ha intimato inoltre la chiusura immediata dell’attività fino al completo ripristino degli ambienti, con conseguente sanzione amministrativa per la mancata autorizzazione sanitaria, per un totale di 3000 euro. Il proprietario è stato infine denunciato.

ALTRI TRE NEGOZI NEI GUAI

Nei guai anche altri tre esercizi pubblici: un internet point di via Galliari, risultato abusivo e sanzionato amministrativa per oltre 5000 €; un vicinato extralimentare dove sono stati riscontrati diversi illeciti amministrativi per un totale di sanzioni elevate 2432 € ed un secondo panificio, multato di 1000 euro per irregolarità amministrative.