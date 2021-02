Torino, parcheggiatore abusivo fuori alla stazione molesta anziano: denunciato

I poliziotti del commissariato Centro di Torino sono intervenuti, sabato pomeriggio, in via Nizza, nei pressi dei parcheggi Gtt della stazione ferroviaria Porta Nuova, in seguito alla segnalazione di un 73enne italiano molestato da uno straniero, che pretendeva denaro. L’uomo aveva in realtà già dato una moneta da un euro al parcheggiatore abusivo, ma questi non si era accontentato e inveiva contro di lui chiedendo altri.

All’arrivo della pattuglia di polizia, il parcheggiatore, un trentacinquenne di nazionalità somala, era sprovvisto dei documenti d’identificazione, quindi è stato accompagnato in Questura per accertamenti sull’identità personale. A suo carico sono emersi numerosi precedenti per reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. Inoltre, risultava colpito dal divieto di accesso alle aree urbane emesso il 5 febbraio dalla Questura di Torino, che gli vieta l’accesso ai parcheggi Gtt nella stazione Porta Nuova, nonché l’accesso all’interno dello scalo e delle sue pertinenze. Pertanto, è stato anche denunciato.